Ladri di pneumatici in azione a san Giorgio del Sannio | FOTO Nel mirino due Fiat Panda lasciate sui mattoni

Ladri di pneumatici scatenati nelle ultime settimane nel Sannio. Dopo Benevento, la scorsa notte i malviventi sono entrati in azione a San Giorgio del Sannio, alla località Sant'Agense, dove nel mirino sono finite due Fait Panda. In entrambi i casi, dopo aver posizionato dei mattini sotto i veicoli, i ladri hanno portato via gli pneumatici e lasciato le auto completamente in panne oltre a provocare il danneggiamento dei braccetti e sei semiassi finiti sull'asfalto. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri della Stazione sangiorgese. (foto tratte dalla pagina Facebook “San Giogrio del Sannio)

Al.Fa