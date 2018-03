Smottamento nel Fortore, pericolo per gli automobilisti | FOTO Piogge abbondante e mancanza di cunette: viabilità a rischio tra San Bartolomeo e Montefalcone

Problemi per gli automobilisti che percorrono la strada che collega San Bartolomeo in Galdo a Montefalcone per uno smottamento che compromette la sicurezza e la percorribilità della strada. A segnalare la situazione è stato il gruppo neocostituito “La Voce del Fortore”. In pratica il terreno sovrastante l'arteria provinciale a causa delle abbondanti piogge delle ultime settimane invade costantemente la carreggiata nonostante sia stata già più volte ripulita. Questo a causa della totale assenza di cunette e solchi per raccogliere l'acqua piovana che in maniera incrontrollata trasciana a valle fango e detriti.