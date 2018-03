"Furto di energia elettrica", assolti due ristoratori La sentenza per i titolari di un locale a Montesarchio

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il giudice Anita Polito ha assolto Pietro Pacifico e Vincenza Pisaniello, di Montesarchio, titolari del ristorante 'I sapori di Barbablu', ora chiuso. Erano imputati di furto di energia elettrica: secondo l'accusa, utilizzando un bypass, avrebbero prelevato in più anni, senza pagarla, energia per oltre 500 kilowattori.

L'accertamento dei fatti, costato il rinvio a giudizio, risaliva al marzo del 2012. Ora la conclusione del processo e l'assoluzione di Pacifico e Pisaniello, per i quali il Pm aveva chiesto una condanna a 9 mesi. Di diverso avviso, come detto, il giudice, la cui decisione ha incrociato le richieste degli avvocati Pierluigi Pugliese e Mario Cecere.

Esp