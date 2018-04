Armi e bombe carta trovate tra i contatori di un condominio Sequestro dei carabinieri: trovate pistole e munizioni

Due pistole ed altrettante bombe artigianali sono state rinvenute e sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio all'interno del vano contatore di un condominio. Durante i controlli, i militari hanno trovato tra i contatori dell'acqua una pistola semiautomatica priva di matricola, una pistola semiautomatica modificata, due caricatori, una chiave inglese, una chiave universale, una banconota da 50 euro contraffatta e i due ordigni esplosivi di natura artigianale.

Le armi saranno inviate al Racis per gli accertamenti balistici, gli ordigni esplosivi saranno catalogati, messi in sicurezza e successivamente distrutti dagli artificieri, mentre la banconota sarà inviata alla Banca d’Italia per gli accertamenti.