Dosi di droga nascoste nei giardinetti, arrestato un 31enne Beccato dalla Mobile, Cosimo Sferruzzi finisce ai domiciliari

Prima hanno fermato la persona che aveva appena comprato una dose di cocaina ed una di eroina, poi hanno provveduto a bloccare colui che gliele avrebbe fornite. Scoprendo anche altra 'roba' già pronta per essere venduta. E' il contesto nel quale è maturato l'arresto di Cosimo Sferruzzi, 31 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, finito ai domiciliari per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo ha beccato la Squadra mobile in piazza San Modesto, il cuore del rione Libertà, che la prossima settimana sarà il teatro della festa annuale della polizia. In azione, nel tardo pomeriggio, gli agenti del vicequestore Emanuele Fattori, che, dopo aver assistito – secondo la ricostruzione che hanno fatto dell'episodio – alla cessione, sono immediatamente intervenuti. Sequestrando, oltre a quelle a disposizione del consumatore, altre sedici dosi di droga sistemate in un piccolo contenitore di plastica – di quelli che contengono le sorprese delle uova di cioccolato – che era stato nascosto nei giardinetti della zona.

Bloccato, Sferruzzi è stato trovato in possesso di alcune banconote di piccolo taglio ritenute il presunto provento dell'attività che avrebbe svolto in precedenza. Dichiarato in arresto, il 31enne è stato sottoposto ai domiciliari su ordine del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro. Nelle prossime ore l'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione.

L'arresto segue gli altri già messi a segno sempre in materia di spaccio di stupefacenti sia in città, sia in provincia: un fenomeno che, nonostante le indagini ed i blitz delle forze dell'ordine, non ha soluzione di continuità, a conferma di un costante incrocio tra domanda ed offerta in un mercato che non conosce momenti di crisi.



Esp