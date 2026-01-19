Lega: No a lezioni di etica da NdC. Hanno trasformato la politica in un bazar "Noi continuiamo a fare politica alla luce del sole e senza scorciatoie"

“Fa sorridere leggere lezioni di etica politica e di coerenza da parte di chi, nel panorama politico italiano, è storicamente riconosciuto come il maggiore protagonista dei cambi di casacca e del trasformismo elevato a sistema". Così in una nota il Coordinamento provinciale della Lega.

"NdC prova ad attribuire alla Lega ciò che in realtà è il riflesso delle fragilità della propria maggioranza, del cerchio magico e dei malumori sempre più evidenti che attraversano il loro movimento. È un tentativo maldestro di spostare l’attenzione: invece di guardare in casa propria, cercano un bersaglio esterno.

Se fossimo in NdC ci chiederemmo perché sempre più esponenti della loro area politica cercano di riposizionarsi e di guardare altrove. Evidentemente perché quella maggioranza si sta sfilacciando, incapace di tenere insieme ambizioni e aspettative che un sistema perverso ha alimentato.

La Lega semmai viene avvicinata da chi, deluso, prova a coltivare altrove ambizioni legittime che in NdC non trovano più spazio. Ma sia chiaro: chi si avvicina alla Lega deve sapere che sceglie un partito nazionale con idee, valori e un programma chiaro.

Prima di parlare di etica, NdC farebbe bene a interrogarsi sul vuoto politico che ha generato questo clima. Noi continuiamo a fare politica alla luce del sole e senza scorciatoie. Le lezioni di moralità le lasciamo a chi ha trasformato la politica in un bazar e oggi finge di scandalizzarsi”.