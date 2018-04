Stalking ad ex compagna, il 37enne non è più agli arresti Era ai domiciliari, non potrà avvicinarsi alla donna

Non è più agli arresti domiciliari. C'è rimasto per alcuni giorni, ora non potrà avvicinarsi all'ex compagna, alla sua abitazione. E' la misura, meno afflittiva di quella iniziale, disposta dal gip Maria Ilaria Romano per il 37enne di Benevento – è difeso dall'avvocato Grazia Luongo – accusato di stalking.

La decisione è stata adottata dopo l'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale l'indagato, come si ricorderà, aveva attribuito non alla gelosia, ma a contrasti sulla gestione dei figli, le liti con la donna, sostenendo anche di averle inviato un messaggio minaccioso, attraverso whatsapp, come reazione ad un'intimidazione che avrebbe subito in precedenza da una terza persona.

Si tratta di uno dei due episodi contestati all'uomo tra il novembre 2017 e lo scorso gennaio; l'altro è invece relativo all'irruzione che lui avrebbe fatto nel negozio in cui la sua ex lavora, lanciandole addosso, e colpendola al volto, le scarpe che stava sistemando.

Esp