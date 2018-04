Avevano picchiato steward, daspo per i due tifosi denunciati Su proposta dei carabinieri, il Questore ha emesso la sanzione nei confronti delle due persone

Non potranno assistere a nessuna manifestazione sportiva per due anni su tutto il territorio nazionale. Questo il provvedimento del Questore di Benevento, Giuseppe Bellassai nei confronti dei due 'tifosi' che l'altro pomeriggio erano stati fermati e denunciati dai carabinieri con l'accusa di aver picchiato selvaggiamente uno steward del Benevento Calcio durante la partita tra il Benevento ed il Verona. Dopo l'identificazione i militari della Compagnia di Benevento, diretti dal maggiore Sabato D'Amico, avevano proposto i due per il Daspo. Provvedimento che e stato notificato questo pomeriggio ad un 47enne ed un 26enne, entrambi della città, dagli agenti della Polizia amministrativa.

Come si ricorderà, durante la partita i due, entrati regolarmente in Curva Sud con i biglietti, secondo l'accusa, avevano avvicinato lo steward mentre regolava l'accesso nell'area del 'Ciro Vigorito' riservata ai supporter giallorossi. Avevano cercato di convincere l'uomo a far entrare una terza persona che, però, era sprovvista di tagliando. Dinanzi al diniego dello steward, il 26enne ed il 47enne lo avevano aggredito. Calci e pugni che gli avevano procurato ferite in varie parti del corpo. Bloccati, entrambi erano stati identificati mentre il malcapitato era stato soccorso e trasferito in ospedale dove i medici lo avevano medicato.