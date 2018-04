Assaltano market con un furgone, tentano di rubare cassaforte Colpo fallito nella notte a Telese Terme

Sono fuggiti a mani vuote, dopo aver 'assaltato' un supermercato. Puntavano alla cassaforte, e ai soldi eventualmente in essa custoditi, gli autori del colpo, fortunatamente fallito, compiuto nella notte a Telese Terme. Dove nel mirino è finita un'attività commerciale in via San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, utilizzando un furgone, hanno sfondato la saracinesca del locale ed hanno provato a scardinare e portare via una cassaforte.

Le loro speranze di allungare le mani sul bottino sono però naufragate, ecco perchè hanno deciso, per evitare guai, di allontanarsi in fretta e furia, facendo perdere le loro tracce. Almeno per il momento. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato, che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'episodio, vagliando anche le immagini registrate dalle telecamere eventualmente presenti nella zona.

Valle Telesina ancora alla ribalta della cronaca, dunque, dopo le rapine nelle abitazioni messe a segno ad Amorosi e Frasso Telesino. Un'escalation dei fenomeni criminosi che va avanti ormai da un bel pezzo, tra la preoccupazione e lo sconcerto. Non solo delle vittime, di coloro che li hanno vissuti direttamente, ma anche di un'opinione pubblica costretta a fare i conti con la lunga scia di paura inevitabilmente lasciata dalle scorribande, non solo nelle ore notturne, che hanno fin qui interessato anche altre aree della provincia.

Come si ricorderà, erano state particolarmente violente ed inquietanti le modalità dell'irruzione in una villa a Frasso Telesino, dove quattro balordi armati e a volto coperto avevano tenuto in ostaggio e minacciato altrettante ragazze, picchiando i genitori di una di loro. Una situazione complessiva al centro del lavoro di Procura e forze dell'ordine, impegnate a dare un'identità ai banditi.

