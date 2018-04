Carcere minorile: trovata droga a un detenuto Lo denuncia il Sappe: "Un detenuto è rientrato in cella dopo il colloquio con dell'hashish"

Ancora problemi tra i detenuti dell'istituto penale minorile di Airola, a denunciare l'ultimo episodio è il Sappe: "E’ stato sequestrato un interessante quantitativo di hashish su un detenuto che era rientrato in cella dopo il colloquio”, spiega Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del SAPPE. “Il personale di Polizia Penitenziaria, insospettito dell'atteggiamento dell’uomo al rientro in cella, ha intensificato la vigilanza ed ha ottenuto questo importante risultato. Nonostante nella maggior parte degli istituti penitenziari si stiano adottando misure di sicurezza basate sulla dinamicità e sulla videosorveglianza, che a nulla servono se non si prevede l’obbligo del lavoro per i detenuti, non ci sono telecamere e altri sistemi di sicurezza che possano intervenire e sostituire la professionalità della Polizia Penitenziaria”.

Commenta Donato CAPECE, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: “Questi episodi, oltre a confermare il grado di maturità raggiunto e le elevate doti professionali del Personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Airola, ci ricordano che il primo compito della Polizia Penitenziaria è e rimane quello di garantire la sicurezza dei luoghi di pena e impongono oggi più che mai una seria riflessione sul bilanciamento tra necessità di sicurezza e bisogno di trattamento dei detenuti. Tutti possono immaginare quali e quante conseguenze avrebbe potuto causare l’introduzione di droga in un carcere”. Il SAPPE, nel sottolineare le costanti criticità del carcere minorile, mette in luce “quali e quanti disagi quotidiani caratterizza il lavoro quotidiano dei Baschi Azzurri di Airola, a cui va il nostro sincero ringraziamento per quel che fanno ogni giorno per la sicurezza sociale".