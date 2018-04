Stalking e droga, revocate due misure Le decisioni per due imputati

Per entrambi è scattata la revoca delle misure alle quali erano sottoposti. Era quella del divieto di avvicinamento alla fidanzata per Rocco De Rosa (avvocato Antonio Leone), un 38enne di Telese Terme, già a processo, per stalking, dinanzi al giudice Maria Di Carlo.

Niente più obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per Roberto Cella, 24 anni, di Benevento, che, difeso dallo stesso avvocato Leone, è in attesa del rito abbreviato, dinanzi al giudice Gelsomina Palmieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

