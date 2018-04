Piante cannabis, cantina come serra: niente più obblighi La decisione del gip per un 20enne di Arpaise

Revocato dal gip Gelsomina Palmieri l'obbligo di dimora a carico di Ilario Covino (avvocato Grazia Luongo), 20 anni, di Arpaise, che a febbraio era stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari avevano rinvenuto in una vecchia cantina, attrezzata a serra e chiusa da una cella frigorifera, venti piante di marijuana 220 semi, 30 rametti essiccati, materiale per il confezionamento, fertilizzanti, concimi, un deumidificatore e numerose lampade necessarie al riscaldamento dell’ambiente.

