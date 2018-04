Questura di Benevento, i numeri di un anno di attività Tutte le operazioni portate a termine dagli agenti agli ordini del questore Bellassai

Di seguito i dati statistici dell'attività investigativa e di prevenzione svolta dalla questura di Benevento e diffusi in occasione della Festa della Polizia 2018. I dati si riferiscono alle attività che vanno dal 1 aprile 17 al 31 marzo di questo anno.



85 Arresti

8 Divieto del Questore - art. 3, commi 4 e 5 d. lgvo 159/2011

5 Persone proposte x misura sicurezza e/o casa del lavoro

183 Persone denunciate all'A.G.

36 Avviso orale

54 Foglio di via obbligatorio

9 Persone proposte alla A.G. x Sorv. Spec.

25 Persone sottoposte e risottoposte alla sorveglianza speciale di P.S.

23 Persone deferite al Prefetto art. 75 DPR 309/90

5910 Accertamenti patenti WEB

2 Persone ammonite ai sensi art. 8 D.L. n. 11 - 23/02/2009 "STALKING"

25064 Persone identificate

251 Persone perquisite

263 Perquisizioni

7833 Controlli a persone sottoposte a misure di prevenzioni e cautelari

27 Comunicazioni x misure cautelari

15 Comunicazioni a.g. (percosse)

9 Trasmissioni referti infortuni sul lavoro

1926 denuncia smarrimento

8 Violazioni amministrative

29 Automezzi rinvenuti

13.636 Automezzi controllati

61 Automezzi sequestrati

4 Ciclomotori sottoposti a fermo amministrativo

21, 29 Kg. Sostanze stupefacenti sequestrate gr. e/o Kg.

157 Ordinanze emesse dal Questore x la tutela dell'ordine e della sic. Pubbl.

4 Ordinanze emesse dal Questore - art. 100 tulps

16 Provvedimenti D.A.S.P.O.

36.322 Chiamate sul "113"

2614 Interventi eseguiti

1425 interventi eseguiti solo su 113

2856 passaporti rilasciati

100 Sospensione passaporti e altri titoli equipollenti (carte d'identità, ecc..)

1023 Porto di fucile rilasciati

56 Nulla osta per acquisto armi

21 Armi sequestrate

25 ?rifiuti porto di fucile

3 revoche porto di fucile

1 sospensione porto di fucile

8 Proposte divieto detenzione armi, munizioni ecc.

7844 Permessi e carte di soggiorno rilasciati (cittadini stranieri)

16 Provvedimenti di espulsione (cittadini stranieri)

13 Ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale (cittadini stranieri)

1060 Presentazione di istanze per ottenere la Protezione Internazionale (cittadini stranieri)

6277 Accertamenti di infrazione al c d s - (Polstrada)

1060 Accertamenti di infrazione al c d s - x limiti di velocità (Polstrada)

1.803.900 Importo multe erario

10.437 punti decurtati patenti (Polstrada)

228 incidenti stradali (Polstrada)

224 incidenti mortali (Polstrada)

4 Ritiro patenti (Polstrada)

518 Servizi di scorta treni viaggiatori -(Polfer)

395 Servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie -(Polfer)

28 Treni scortati -(Polfer) -

178 Accertamenti della Polizia Postale

8 sequestri apparecchi smartphone (Polizia Postale)

10 sequestro materiale informatico hard disk (Polizia Postale)