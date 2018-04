Anziani terrorizzati e rapinati in casa da due banditi Nel mirino fratello e sorella ultraottantenni: torna l'incubo in Valle Caudina

Momenti di terrore questa sera per due pensionati rapinati in casa da altrettanti banditi. E' accaduto a Montesarchio. Erano passate le 20 quando nell'abitazione di via Latosopra dei due anziani, fratello e sorella, hanno fatto irruzione i malviventi con il volto coperto probabilmente da passamontagna.

Per entrare nella casa, secondo una primissima ricostruzione, i banditi hanno forzato un infisso.

Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore.

Entrambi i pensionati, comprensibilmente spaventati dalla presenza di quei due individui, non hanno potuto fare altro che restare immobili. I malviventi hanno frugato ovunque fino a quando non hanno trovato alcune centinaia di euro – 350 secondo una prima stima – ed altri oggetti di valore che hanno portato via. Arraffato il bottino i rapinatori hanno ancora una volta intimato ai malcapitati di restare immobili e di non allertare nessuno, e sono finalmente scappati. Dopo poco, quando i fratelli hanno avuto la certezza che i due balordi fossero andati via, hanno allertato i parenti ed i carabinieri.

Sul posto sono accorsi i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio. Gli investigatori hanno ascoltato e tranquillizzato le due vittime ed hanno effettuato i rilievi per cercare di risalire all'identità dei due banditi che, per ora, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Torna l'incubo rapine. Dunque, in Valle Caudina. Dopo un periodo di relativa tregua, sono tornati in azione i banditi che ormai da mesi terrorizzano sia la zona Caudina che l aValle Telesina. Quest'ultima teatro di violente rapine mai registrate prima nel Sannio. A partire dall'episodio di Frasso Telesino dove quattro ragazze e due adulti, genitori di una di loro, erano stati: le prime legate e prese in ostaggio, mentre i genitori di una di loro erano invece stati picchiati selvaggiamente da almeno cinque banditi armati e con il volto coperto da passamontagna. A questa vanno poi aggiunte le altre rapine messe a segno tra le valli Vitulanese, Telesina e Caudina, e gli attentati intimidatori che da settimane terrorizzano imprenditori e professionisti.

Alessandro Fallarino