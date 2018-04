In fiamme l'auto di una donna: è giallo Il fuoco ha distrutto una Peugeot 207

Auto in fiamme questa sera a Sant'Agata dei Goti dove le fiamme hanno distrutto una Peugeot 207 di proprietà di una 41enne del Posto. L'allarme è scattato intorno alle 22 in via Pennino, dove la donna aveva lasciato l'auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della Stazione di Sant'Agata de' Goti. Spento l'incendio i pompieri e i militari hanno effettuato il sopralluogo.

E' giallo sulle cause che hanno scatenato il rogo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.

Al.Fa