Litiga e minaccia 46enne con pistola giocattolo: denunciato I carabinieri hanno fermato un 55enne di Benevento

deve rispondere di minaccia aggravata e porto di arma giocattolo priva del tappo rosso. Si tratta di un 55enne di Benevento fermato ieri in via Rummo dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento al culmine di una furibonda lite con un 46enne, anch'egli della città. Secondo la ricostruzione dei militari il 55enne avrebbe estratto l'arma, inoffensiva e l'avrebbe premuta contro la bocca del 46enne comprensibilmente spaventato. Entrambi sono stati condotti, anche con l'ausilio degli agenti della Volante, in caserma per essere identificati ed ascoltati.