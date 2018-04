Steward aggredito: Daspo e denuncia per terzo tifoso Polizia e carabinieri identificano un 21enne

Salgono a tre i provvedimenti di Daspo per i tifosi del Benevento Calcio che in occasione della partita tra il Benevento ed il Verona avevano aggredito uno degli steward nei pressi dei tornelli della curva Sud.

Dopo la denuncia ed i Daspo nei confronti dei primi due tifosi, gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica con i carabinieri attraverso le immagini del sofisticato impianto di videosorveglianza installato al 'Ciro Vigorito', hanno identificato un ventunenne di origini beneventane, che aveva preso a calci l’addetto alla sicurezza dello stadio e poi si era allontanato tra i numerosi tifosi.

Per il giovane ovviamente è scattata la denuncia per aggressione ed il Daspo, che lo terrà lontano dagli incontri sportivi per due anni.