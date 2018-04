Foglio di via obbligatorio per due nigeriane Tre donne fermate e controllate dalla Polizia nei pressi della Stazione centrale

Foglio di via obbligatorio da Benevento per due nigeriane identificate la scorsa notte al pari di una terza donna, tutte fermate nei pressi della stazione centrale. Le due non potranno tornare a Benevento per tre anni.