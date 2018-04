Uso indebito dell'auto del Comune, dipendente condannato Rito abbreviato, 4 mesi per peculato d'uso a impiegato del Comune di Fragneto L'Abate

Quattro mesi, pena sospesa. E' la condanna stabilita con rito abbreviato dal gup Loredana Camerlengo, dopo la riqualificazione, sollecitata dalla difesa, dell'iniziale accusa di peculato in quella di peculato d'uso, per Pietro Petrone (avvocato Andrea De Longis junior), 42 anni, un dipendente del Comune di Fragneto L'Abate. Petrone era stato chiamato in causa, qualche anno fa, da un'indagine sull'utilizzo, ritenuto indebito perchè per finalità personali, di un'auto del Comune.

Una Fiat Punto con la scritta 'Protezione civile', al volante della quale, dopo aver prelevato un amico napoletano presso il distributore alla contrada Torrepalazzo, aveva raggiunto il capoluogo sannita. Dove entrambi erano finiti nelle maglie di un controllo antidroga dei carabinieri del Nucleo investigativo.

