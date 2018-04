Restano gravi le condizioni dell'85enne picchiato da banditi Il sindaco di Montesarchio Damiano sulla brutale rapina: "Episodio increscioso, la rabbia è tanta"

Restano gravi le condizioni dell'85enne di Montesarchio picchiato da due rapinatori che avevano fatto irruzione all'interno della sua abitazione. Il pensionato è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Rummo. Per lui ferite al volto, alla testa e al femore. Come si ricorderà, l'anziano era stato pestato dai malviventi che avevano messo a segno il colpo nella serata di martedì nella casa dove abita anche la sorella, di qualche anno più anziana. Una rapina brutale, violenta che ha provocato il ferimento del poveretto massacrato di botte dai banditi che avevano poi portato via 350 euro ed alcuni oggetti in oro. Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato una serie di rilievi e sopralluoghi presso l'abitazione per identificare i balordi scappati forse a bordo di un'auto guidata da un complice. Ipotesi questa ancora al vaglio degli investigatori. Ora si spera che le condizioni di salute del pensionato possano migliorare al più presto.

Un dramma che ha coinvolto l'intera comunità di Montesarchio comprensibilmente spaventata e scossa da quello che è accaduto all'interno dell'abitazione di via Lato Nuovo.

“Si tratta sicuramente di un episodio increscioso, la rabbia è tanta, è innegabile”, commenta il sindaco di Montesarchio Franco Damiano che aggiunge: “Seguo con apprensione le sorti del nostro concittadino e esprimo vicinanza alla famiglia per quanto accaduto. Ho avuto modo, immediatamente dopo l'episodio, di parlare con il Maggiore Madaro, comandante della locale Compagnia dei Carabinieri, chiedendo una presenza più capillare sul territorio, richiesta che è stata accolta e che porterà di sicuro maggior sicurezza per i nostri concittadini”.

Al.Fa