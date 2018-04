Controlli in un circolo, sequestrati 5 grammi di cocaina Intervento della Volante al rione Libertà

Tredici dosi di cocaina (in tutto 5 grammi) e la somma di 120 euro sono state sequestrate dagli agenti della Volante in un circolo in via Firenze, al rione Libertà, durante un controllo che ha permesso di identificare anche una ventina di avventori, molti dei quali già noti alle forze dell'ordine. L'atteggiamento del gestore ha indotto i poliziotti ad una verifica che ha consentito di rinvenire la droga.