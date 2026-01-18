Under 17, reti bianche tra Gubbio e Benevento nella prima di ritorno

I giallorossi allenati da Schiavi tornano nel Sannio con un punto

under 17 reti bianche tra gubbio e benevento nella prima di ritorno
Benevento.  

Gubbio-Benevento 0-0

Gubbio: Barbanera; Cicconi, Amantini, Piombini (43'st Marinangeli), Santamaria, Bartoccioni, Morales, Peza, Toska, Morosi (17'st Compagnone), Luchini (30'st Tordini).
A disp.: Galletti, Passeri, Cotroneo, Lorenzon, Belfiore. All. Federico Tafani

Benevento: Sessa; Petrizzo (35'st Maione), Pane, Viscovo, Colella, Jerradi, Lo Russo (30'st Migliaccio), Baldacci (20'st Cammarota), Amico, De Benedetto (35'st Perfetto), Pirozzi (35'st Carandente). A disp.: Leone, Bembo, Liguori, Spinesi. All.: Schiavi

Arbitro: Ciorba di Perugia. Assistenti: Passeri e Ragni di Gubbio

Reti bianche tra Gubbio e Benevento nella prima giornata del girone di ritorno. Per i giallorossi si tratta di un punto che dà continuità alla vittoria di Foggia che ha chiuso il girone d'andata. Nella prossima giornata, la squadra di Schiavi cercherà di tornare alla vittoria sul sintetico dell'Avellola, dove affronterà la Pianese

Ultime Notizie