Under 17, reti bianche tra Gubbio e Benevento nella prima di ritorno

Gubbio-Benevento 0-0
Gubbio: Barbanera; Cicconi, Amantini, Piombini (43'st Marinangeli), Santamaria, Bartoccioni, Morales, Peza, Toska, Morosi (17'st Compagnone), Luchini (30'st Tordini).
A disp.: Galletti, Passeri, Cotroneo, Lorenzon, Belfiore. All. Federico Tafani
Benevento: Sessa; Petrizzo (35'st Maione), Pane, Viscovo, Colella, Jerradi, Lo Russo (30'st Migliaccio), Baldacci (20'st Cammarota), Amico, De Benedetto (35'st Perfetto), Pirozzi (35'st Carandente). A disp.: Leone, Bembo, Liguori, Spinesi. All.: Schiavi
Arbitro: Ciorba di Perugia. Assistenti: Passeri e Ragni di Gubbio
Reti bianche tra Gubbio e Benevento nella prima giornata del girone di ritorno. Per i giallorossi si tratta di un punto che dà continuità alla vittoria di Foggia che ha chiuso il girone d'andata. Nella prossima giornata, la squadra di Schiavi cercherà di tornare alla vittoria sul sintetico dell'Avellola, dove affronterà la Pianese.