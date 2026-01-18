Under 15, il Benevento incappa nella prima sconfitta stagionale

Si ferma la striscia di vittorie consecutive per la formazione allenata da Festa contro il Gubbio

Benevento.  

Gubbio-Benevento 1-0

Gubbio: Mistura; Eusebi, Sorci (1'st Dorillo), Curina (11'st Montecchia), Monaldi, Sula, Brualdi (11'st Quirini), Traini, Sileno (23'st Bediako), Baldelli (37'st Speziali), Barigelli. A disp.: Imocanin, Bettini, Svampa, Cernetti. All.: Della Vedova

Benevento: Nuzzo; Santarpia, Sarracino (27'st Goglia), Kaba Diakite (27'st De Rosa), Sansaro, Circelli, Licciardi, Ronga, Renzi (16'st Picarella), De Vito (18'st Maglia), Grosso La Valle (16'st Schetter). A disp.: Aruta, Vigliotti, Mastrovito, Criscuolo. All.: Festa

Arbitro: Pasqualini di Perugia. Assistenti:  Adegboye e Pauselli di Città di Castello 

Marcatori: 23'st Traini 

Prima sconfitta stagionale per l'under 15 del Benevento. La marcatura di Traini, giunta al 23' del secondo tempo, ha interrotto una striscia di tredici vittorie consecutive per la formazione allenata da Festa. Questo risultato permette al Perugia, che nel frattempo ha vinto con la Casertana, di avvicinarsi al Benevento che al momento detiene un vantaggio di tre lunghezze. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno i pari età della Pianese. 

Under 15, la classifica: 

Benevento 39 
Perugia 36
Gubbio 27
Ternana 25
Latina 25
Campobasso 23
Cerignola 21
Guidonia 19
Ascoli 17
Sambenedettese 15
Pineto 13
Casertana 11
Pianese 9
Foggia 4

