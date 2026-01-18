Per Pierozzi elongazione all'ileopsoas: domani risonanza

La bella prova di Raffaele Romano ha permesso di non risentire affatto dell'assenza di Edo Pierozzi.
L'esterno fiorentino si è infortunato nell'ultimo giorno di allenamenti all'Avellola: elongazione dell'ileopsoas, in pratica il muscolo che collega la schiena al femore. Per andare su termini più scientifici l'ileopsoas è "un potente muscolo composto da grande psoase iliaco, fondamentale per la flessione dell'anca (sollevare la gamba verso il busto) e la stabilità della colonna lombare". Per sapere se Pierozzi sarà disponibile per la sfida col Siracusa bisognerà attendere che si sottoponfa ad un esame strumentale. Per lui oggi è prevista una risonzanza magnetica. Poi se ne saprà di più.