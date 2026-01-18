Per Pierozzi elongazione all'ileopsoas: domani risonanza Si tratta del muscolo che collega la schiena al femore

La bella prova di Raffaele Romano ha permesso di non risentire affatto dell'assenza di Edo Pierozzi.

L'esterno fiorentino si è infortunato nell'ultimo giorno di allenamenti all'Avellola: elongazione dell'ileopsoas, in pratica il muscolo che collega la schiena al femore. Per andare su termini più scientifici l'ileopsoas è "un potente muscolo composto da grande psoase iliaco, fondamentale per la flessione dell'anca (sollevare la gamba verso il busto) e la stabilità della colonna lombare". Per sapere se Pierozzi sarà disponibile per la sfida col Siracusa bisognerà attendere che si sottoponfa ad un esame strumentale. Per lui oggi è prevista una risonzanza magnetica. Poi se ne saprà di più.