Incidenti, tamponamenti e camion fuori strada | FOTO Autoarticolato contro muro e pali Enel e Telecom. Incidenti anche a San Vitale e ponte San Nicola

Numerosi gli incidenti stradali registrati questa mattina probabilmente a causa della pioggia che ha reso viscido le strade che erano state in precedenza coperte dalla “pioggia di sabbia” caduta nei giorni scorsi.

Sono tre, al momento i sinistri avvenuti nell'ambito della viabilità cittadina. Tutti, per fortuna, senza gravi conseguenze per gli automobilisti. I principali incidenti sono avvenuti all'uscita Santa Clementina della Tangenziale Ovest, a contrada San Vitale e lungo il Ponte San Nicola che collega i quartieri Mellusi e Capodimonte.

Nel primo caso, a Santa Clementina, un autoarticolato nell'affrontare una curva dello svincolo della Tangenziale Ovest è finito fuori strada forse nel tentativo di effettuare una manovra dopo aver sbagliato strada. Il mezzo pesante è finito contro il muretto della cunetta e contro un palo della Telecom che è stato abbattuto. Nell'incidente è stato danneggiato anche un altro palo, dell'Enel. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi ed allertato anche i tecnici della Telecom e dell'Enel per far mettere in sicurezza il sostegno abbattuto e quello danneggiato. Nessun problema per fortuna per il camionista.

A santa Clementina si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza il mezzo che dovrà ora essere disincastrato e trainato al di fuori della curva.

Scontro fronto-laterale, invece, a contrada San Vitale dove sono rimaste coinvolte una Nissan Juke ed una Citroen. Anche in questo caso solo danni alle vetture, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per gli automobilisti. Infine, lungo il Ponte San Nicola tamponamento tra una Nissan Quasquai ed un Fiat Fiorino che procedevano in direzione di Benevento. Rilievi affidati alle forze dell'ordine intervenute per i rilievi.

Alessandro Fallarino