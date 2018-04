Ladri forano un muro e mettono a segno colpo in un tabacchi I malviventi hanno agito attraverso un'abitazione confinante all'esercizio commerciale

Ladri ancora scatenati in Valle Caudina. Questa volta nel mirino è finito una rivendita di tabacchi in pieno centro a Sant'Agata de' Goti.

Il furto è accaduto nella notte lungo viale Vittorio Emanuele III. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere entrati all'interno dell'androne di un'abitazione adiacente l'attività commerciale. A quel punto i malviventi hanno forato ed abbattuto una parte del muro confinante e sono così riusciti ad entrare all'interno del tabacchi. Attenzione rivolta a sigarette, gratta e vinci e ad altri prodotti sistemati sugli scaffali. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo, l'ennesimo registrato in Valle Caudina e più in generale nel Sannio. Attenzione rivolta, come sempre in questi casi, ad eventuali immagini del sistema di videosorveglianza pubblica e privata.

Una situazione che proprio a Sant'Agata de' Goti sta creando allarme tra i cittadini tanto che sulla questione sicurezza proprio questa mattina il locale Meet up 5 Stelle ha annunciato di aver raccolto 250 firme (LEGGI ALTRO ARTICOLO) da consegnare alle Prefetture di Benevento e Napoli, alla Questura di Benevento e ai carabinieri della Stazione di Sant'Agata.

Nel documento che accompagna la sottoscrizione, si chiede proprio a causa dei numerosi episodi di criminalità registrati di aumentare i controlli in tutta la zona visto che “non si riesce a far fronte a questo fenomeno data l’esigua ed insufficiente presenza sul territorio di forze dell’ordine soprattutto nelle ore notturne”. Il Meet Up chiede quindi “una sorveglianza e un controllo del territorio adeguati all’emergenza e che rimanga tale nel tempo rafforzando magari il comando dei carabinieri già presente in paese”. (Foto di repertorio tratta dal web)