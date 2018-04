Si apre il cassone e camion perde rifiuti in strada | FOTO Centinaia di sacchetti lungo la Statale Appia

Caos lungo l'Appia per un camion che ha perso il carico forse a causa dell'apertura improvvisa del portellone del cassone riversando centinaia di sacchetti di rifiuti in strada. È accaduto lungo la trafficata statale che da Benevento conduce a Montesarchio, poco dopo la rotonda di contrada San Vito, nei pressi del centro commerciale. Secondo una prima ipotesi proprio nell'affrontare la doppia curva per oltrepassare la rotonda, si è improvvisamente aperto il portellone l'immondizia è finita sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. I dipendenti dell'azienda di trasporto sono ora impegnati per la rimozione dei rifiuti dalla carreggiata.