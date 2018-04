Busta sospetta in Procura, allarme rientrato Scoperta tra la corrispondenza indirizzata all'ufficio inquirente

Una busta sospetta, di quelle con l'imbottitura interna. All'interno, per fortuna, nulla di ciò che si temeva. L'allarme è scattato nella tarda mattinata in Procura, quando il plico – secondo una prima ricostruzione- ha richiamato l'attenzione di coloro che si occupano dello smistamento della corrispondenza indirizzata all'ufficio inquirente. Una situazione di cui è stato immediatamente informato il procuratore Aldo Policastro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile con il dirigente Emanuele Fattori e la Scientifica, per i rilievi, ma è stato necessario attendere l'arrivo degli artificieri per escludere qualsiasi rischio. Nella busta erano infatti contenuti, per quanto è stato possibile sapere, solo qualche foglio di carta e un dispositivo elettronico utilizzato per ascoltare la musica.

