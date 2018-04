Petardo in campo daspo per un tifoso dell'Atalanta Si tratta di un 20enne bergamasco identificato dalla Polizia

Daspo per un tifoso dell'Atalanta identificato dagli agenti della Squadra mobile, della Digos e della scientifica dopo che aveva lanciato un petardo sul terreno di gioco del 'Ciro Vigorito' durante la partita Benevento – Atalanta. L'identificazione è stata possibile grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza da parte della polizia Scientifica. Per non farsi identifixcare il supporters, prima di lasciare lo stadio al termine della gara, si era anche cambiato gli abiti. Escamotage che però non è servita a nulla. Si tratta di un ventenne bergamasco denunciato e sottoposto al provvedimento che lo terrà lontano dai campi di calcio per due anni.