Incidente agricolo: grave un 80enne Travolto dalla fresa di un motocoltivatore: ferito gravemente alle gambe

E' ricoverato al Rummo in gravi condizioni l'80enne di San Giorgio del Sannio rimasto coinvolto in un incidente agricolo oggi pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione il pensionato era in un suo terreno a lavorare con un motocoltivatore quando all'improvviso la fresa del mezzo lo ha travolto.

Sono stati i familiari a far scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, l'ambulanza del 118 della Croce Rossa e i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio.

Soccorso l'ottantenne, ferito gravemente alle gambe, è stato trasportato all'ospedale Rummo di Benevento.