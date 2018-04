Danneggiata l'auto di una giornalista sannita Nel mirino la Fiat Punto di Teresa Ferragamo

Sono in corso le indagini della Polizia sul danneggiamento della Fiat Punto di Teresa Ferragamo, giornalista, direttrice del portale d'informazione SannioPage. Ieri mattina la professionista ha trovato il parabrezza della sua Fiat Punto che aveva lasciato in sosta nel quartiere Mellusi.

Immediata la denuncia alle forze dell'ordine che ora dovranno accertare chi e perchè abbia colpito il vetro anteriore dell'auto.

“Questa mattina – scrive Teresa Ferragamo sulla sua pagina Facebook - ho trovato la mia Fiat Punto ridotta così. Due colpi, evidentemente scagliati nel cuore della notte, per frantumare il vetro anteriore, lato guida. Era parcheggiata al solito posto, accanto a decine di altre macchine, lungo la strada in cui vivo. Nessun tentativo di entrare in auto, è stato preso di mira solo il parabrezza. Ovviamente ho provveduto a denunciare il fatto. Di che natura sia l'episodio lo scopriremo solo vivendo”.

Nemerosi gli attestati di solidarietà che nelle ultime ore sono stati espressi da colleghi e rappresentati dellasocietà civile, preoccupati per l'episodio che ha coinvolto la giornalista sannita.