Già truffata di 1500 euro, si sente chiedere altri soldi... Colpo ai danni di una 85enne di Benevento

La trappola ha funzionato benissimo, purtroppo, anche stavolta. L'ennesima. C'è finita dentro, mani e piedi, una 85enne, truffata di 1500 euro. Un danno che ha corso il rischio, fortunatamente evitato di diventare addirittura più consistente. La tecnica utilizzata è quella già sperimentata con successo in tantissime occasioni.

Punto di partenza, una telefonata ricevuta dall'anziana nel suo appartamento in una traversa del viale Mellusi. All'altro capo del filo una persona che la malcapitata ha pensato di riconoscere come suo nipote. L'interlocutore l'ha centrata al cuore degli affetti, le ha spiegato che di lì a poco si sarebbe presentato un corriere che doveva consegnare un pacco contenente un dispositivo elettronico che lui aveva ordinato. E per il quale sarebbe stato necessario sborsare 1500 euro. La pensionata ha riattaccato, neanche per un attimo è stata sfiorata dal dubbio che potesse trattarsi di un raggiro.

Ecco perchè, quando ha sentito bussare alla porta, ha aperto senza indugi. Si è trovata di fronte un uomo che le ha allungato il plico, in cambio del quale lei ha versato la somma di cui il sedicente familiare le aveva parlato. Tutto finito? Neanche per sogno: a distanza di alcuni minuti il telefono ha infatti nuovamente trillato, la malcapitata si è sentita dire che c'era stato un errore e che avrebbe dovuto aggiungere altri soldi a quelli già tirati fuori, fino a raggiungere l'importo complessivo di 5mila euro.

La 85enne si è arrabbiata, ha replicato che non aveva in casa altro denaro, il malvivente le ha offerto la sua disponibilità, pensate un po', ad accettare come contropartita anche oggetti d'oro. E' stato questo il momento nel quale la poverina si è probabilmente resa conto che qualcosa non filava. Ha chiuso la conversazione, poi ha contattato il nipote. E solo allora ha realizzato ciò che le era capitato. Troppo tardi, a quel punto non è le è rimasto altro da fare che sollecitare l'intervento della polizia.

Un episodio che allunga ulteriormente la lista dei colpi di cui continuano a fare le spese, sia a Benevento, sia in molti centri della provincia, persone in là con gli anni. Gli obiettivi più semplici, i più indifesi.

Esp