Tentato furto in agriturismo a San Salvatore Telesino, assolto L'episodio risaliva al 2015

Era imputato di tentato furto, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Andrea Loffredo al termine del processo a carico di Antonio Luciano (avvocato Pierluigi Pugliese), di Bonea, che era stato chiamato in causa per un episodio accaduto nel 2015 in un agriturismo a San Salvatore Telesino.

