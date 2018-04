Furti in abitazione, due indagati ai domiciliari A metà febbraio l'operazione dei carabinieri

Arresti domiciliari per Cristian Rasimovic, 33 anni, e Rocco De Rosa, 38 anni, entrambi di Telese - sono difesi dall'avvocato Antonio Leone- che a metà febbraio erano finiti in carcere in un'indagine del pm Flavia Felaco e dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita su furti e spaccio di droga tra Valle telesina e provincia di Caserta. La misura è stata attenuata dal gip Flavio Cusani, che aveva adottato l'ordinanza di custodia cautelare a carico di dieci persone.

Nel mirino degli inquirenti dodici furti compiuti e due tentati, tra dicembre 2016 e aprile 2017, in aziende agricole ed abitazioni di Castelvenere, Melizzano, Ruviano, Alvignano, Pietravairano, Telese, Alife e San Lorenzo Maggiore.

