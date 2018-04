Colpo dei ladri in due rivendite di tabacchi Portate via stecche di sigarette e centinaia di euro

Rivendite di tabacchi ancora nel mirino a Sant'Agata dei Goti. Due i colpi mesis a segno la scorsa notte nella cittadina caudina, peraltro già finita nel mirino la scorsa settimana quando i malviventi avevano addirittura forato una parete per mettere a segno un colpo all'interno del tabacchi lungo il corso.

Questa volta, invece, nel mirino sono finite due rivendite. La prima alla località Cantinella. In questo caso, dopo aver forzato la saracinesca, i ladri sono riusciti ad entrare e a portare via numerose stecche di sigarette e 300 euro in contati. Stessa sorte anche per il tabacchi a Piazza Trieste. Secondo una prima ipotesi, in questo caso, i malviventi hanno portato via solo alcune centinaia di euro custodite nella cassa. Sugli episodi ora indagano i carabinieri della Stazione di Sant'Agata de' Goti.