Con la bicicletta contro un palo: grave un 17enne L'incidente è accaduto a Montesarchio. Sequestrato anche un motorino

E’ ricoverato all’ospedale Rummo di Benevento in prognosi riservata il 17enne di San Martino Valle Caudina rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Montesarchio. Il sinistro è avvenuto lo scorso 28 aprile. Quando, secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella ad una bici e veniva trainato da un amico che, invece, era in sella ad uno scooter. All’improvviso il 17enne ha perso il controllo della bici ed è finito contro un palo in legno all’interno di un terreno privato adiacente la strada. Scattato l’allarme, il giovane è stato trasferito al Rummo dove i medici lo hanno giudicato in prognosi riservata e ricoverato nel reparto di rianimazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Montesarchio che hanno sequestrato sia la bicicletta che il motorino.

AL.Fa