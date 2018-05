Rubavano elettricità per coltivare marijuana: denunciati Operazione dei carabinieri nelle campagne di Castelpagano. Sequestrate piante ed attrezzatura

Coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Queste le accuse per un agricoltore di 22 anni ed un elettricista di 25 anni, entrambi di Castelpagano, denunciati dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo al termine di una serie di controlli e perquisizioni.

Secondo l'accusa, i due indagati, allacciandosi abusivamente alla rete elettrica avevano realizzato all’interno di un casolare nelle campagne di contrada Mulino Basile un impianto artigianale per la coltivazione abusiva di una trentina di piante di marijuana utilizzando stufe, fari alogeni, ventilatori e un sistema automatico di irrigazione. Durante l'operazione i carabinieri di Colle Sannita hanno sequestrato ed estirpato 30 piante di marijuana, alte 50 - 60 centimetri circa e tutto il materiale per poter far funzionare l’impianto. Durante la perquisizione sono stati anche sequestrati 180 grammi di marijuana già pronta per essere utilizzata.