Paura a Telese, ciclista investito da auto: è in codice rosso E' accaduto lungo via Roma, il malcapitato è un 52enne

Momenti di paura a Telese Terme per un incidente stradale del quale ha fatto le spese un ciclista. E' accaduto in via Roma, di fronte all'ufficio postale, dove – secondo una prima ricostruzione – un 52enne, che si trovava in sella alla sua due ruote, è stato investito da una C3 guidata da un 81enne.

Sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco del locale distaccamento e le forze dell'ordine. Soccorso, il malcapitato è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Rummo, dove è stato giudicato in codice rosso.