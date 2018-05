Criminalità: controlli della Polizia in Valle Caudina Posti di blocco e decine di persone identificate

Dopo i gravi fatti di cronaca registrati continuamente in Valle Caudina e non solo, gli agenti delle Volanti della Questura sannita stanno effettuando una serie di controlli a Montesarchio e zone limitrofe. Servizi straordinari del territorio organizzati durante la scorsa riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e in collaborazione con il sindaco di Montesarchio Franco Damiano e la polizia municipale della cittadina caudina. Gli agenti nelle ultime ore hanno effettuato numerosi posti di blocco ed identificato decine di persone. Attenzione rivolta anche ai cosiddetti obiettivi a rischio quali banche, uffici postali e attività commerciali della zona.