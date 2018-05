Chiedeva soldi per bambini bisognosi: era una truffa Denunciata dagli agenti del Commissariato una donna di Napoli

Gli agenti della Volante del Commissariato di Telese Terme hanno fermato una giovane donna della provincia di Napoli che, esibendo un tesserino e materiale di un’associazione di volontariato per carpire la fiducia dei passanti, chiedeva soldi per bambini bisognosi.

Dagli accertamenti è emerso che la donna, non solo non era autorizzata a chiedere alcunché per conto di quella associazione di volontariato, ma che addirittura era stata più volte diffidata dall’utilizzare il tesserino ed il materiale della predetta associazione. Al temine dei controlli la ragazza è stata denunciata e proposta per il foglio di via.