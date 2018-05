Anziano morto dopo rapina, il sindaco proclama lutto cittadino Damiano: "Bandiere a mezz'asta: condanniamo con sdegno quanto accaduto"

Il sindaco di Montesarchio Franco Damiano assieme all'amministrazione comunale ha deciso che nella giornata di domani, in occasione dei funerali di Giovanni Parente, cittadino montesarchiese morto per motivi connessi a una rapina subita in casa, le bandiere saranno poste a mezz'asta e in concomitanza con i funerali sarà dichiarato il lutto cittadino. Ai funerali parteciperà il sindaco Franco Damiano e un agente della polizia municipale in alta uniforme che porterà il vessillo comunale.

"Tutta la comunità - afferma Damiano - è sdegnata per il gravissimo fatto accaduto. Proclamiamo il lutto cittadino in concomitanza con i funerali e Terremo le bandiere delle sedi istituzionali a mezz'asta in segno di vicinanza alla famiglia del nostro concittadino tragicamente scomparso e per evidenziare che la città condanna con forza e sdegno quanto accaduto "