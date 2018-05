Rapina un extracomunitario: fermato un 26enne L'episodio ieri sera durante una festa in un centro di accoglienza: carabinieri bloccano indiziato

Lo ha aggredito e gli ha rapinato i soldi che aveva nel portafogli e il telefono cellulare. È accaduto a Telese Terme. Protagonisti due stranieri ospiti di altrettante strutture di accoglienza. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, un 26enne, domiciliato nella cittadina termale, ha rapinato un 20enne che invece risiede in un centro di accoglienza nella provincia di Avellino.

L'episodio nella serata di ieri, quando la vittima era arrivata a Telese per partecipare ad una festa all'interno della struttura di accoglienza. Durante la serata il 26enne ha aggredito l'altro immigrato e lo ha rapinato di 1.500 euro e del telefono cellulare.

Solo questa mattina, la vittima ha allertato il 112. Ai carabinieri ha spiegato quellao che era accaduto e di non poter tornare in irpinia perchè era senza soldi. Avviate le indagini, dopo poco i militari hanno effettuato una perquisizione all'interno del centro di accoglienza della Valle Telesina dove hanno trovato e bloccato il 26enne e recuperato il portafogli con dentro i documenti ed il cellulare. Nessuna traccia, invece, dei soldi. Sottoposto a fermo, il 26enne è stato trasferito in carcere a Benevento perchè gravemente indiziato per la rapina.