Incendio nel cimitero di Bucciano | FOTO Il fuoco ha danneggiato la copertura tra l'ingresso e una cappella

Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio all'interno del cimitero di Bucciano per un incendio che ha interessato il tetto tra l'ingresso e una cappella. A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito lungo la provinciale che hanno notato il fumo e le fiamme sull'estremità della struttura nei pressi dell'ingresso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno domato l'incendio ed effettuato il sopralluogo. Resta da capire cosa abbia scatenato le fiamme che probabilmente sono paritte dal materiale bituminoso posto sul tetto.

IN AGGIORNAMENTO