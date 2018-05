Truffa con Postepay: denunciate due persone Le indagini dei carabinieri: avevano truffato commercianti

Due casertani, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri di Sant'Agata de' Goti.

Secondo l'accusa i due avevano messo in pratica una seried i truffe ai danni di alcuni commercianti. In serata sono stati fermati un 21enne ed un 46enne trovati in possesso di 3 Postepay e 2 tessere sanitarie intestate ad altre persone. Secondo i carabinieri si tratta degli autori di 3 truffe commesse tra il 17 ed il 19 maggio scorsi ai danni di negozianti dai quali avevano pagato merce per un valore di circa 800 euro.

Per entrambi è scattata la denuncia e la proposta per il foglio di via obbligatorio.