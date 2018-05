Rifiuti nei pressi di autodemolizione: denuncia e multa Proseguono i controlli della polizia stradale di Benevento

Polizia stradale ancora impegnata per contrastare l'abbandono dei rifiuti lungo le strade sannite. Dopo le multe elevate lungo il Raccordo nei confronti di chi lanciava sacchetti dalle auto o li depositava 'comodamente' nelle piazzole dell'Anas, gli agenti della Sezione di Benevento hanno sequestrato una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti pericolosi e non nel comune di Ceppaloni. I poliziotti hanno individuato lo slargo di pertinenza di un autodemolitore, gli uomini coordinati dal vicequestore Antonio Vetrone hanno riscontrato che il titolare dell’attività non aveva l’autorizzazione per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti. Per questo motivo si è proceduto al sequestro penale di un’area su cui erano ammucchiati alla rinfusa circa 50 tonnellate di rifiuti di ogni genere. La titolare dell'attività è stata quindi denunciata e multata di circa 4mila euro.