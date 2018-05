Auto in una scarpata e poi contro un palo: ferito 75enne Trasportato in codice rosso in ospedale

E' ricoverato al Rummo il 75enne di Faicchio rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente stradale. È accaduto in via San Pasquale. Dove, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua Ford Escort. L'auto è finita in una scarpata. La sua corsa impazzita è terminata, dopo circa 30 metri, contro un palo dell'Enel, in un uliveto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i soccorritori dell'Unità di rianimazione Croce Rossa 118 con i carabinieri. Il malcapitato ferito in più parti del corpo è stato trasferito in codice Rosso al Rummo di Benevento. Sulla dinamica dell'incidente sono ora in corso le indagini dei carabinieri.

Al.Fa