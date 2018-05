Scontro tra auto: due persone ferite Pensionato in codice rosso trasportato al Rummo di Benevento

E' due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Circello. Dove si sono scontrate una Lancia Y ed una Ford Fiesta. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultima. Si tratta di un pensionato del posto. Ferito in maniera meno grave , invece, un giovane alla guida della Lancia. Un urto fronto-laterale che ha ridotto i due veicoli ad un ammasso deforme di lamiere. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti che hanno estratto il pensionato dall'abitacolo deforme e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 accorsi con due ambulanze. Trasferito in ospedale anche l'autista della Y. Saranno ora i rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di san Bartolomeo in Galdo a dover restituire l'esatta dinamica dell'incidente. Traffico bloccato per circa due ore lungo l'arteria. Tempo necessario per soccorre i malcapitati ed effettuare i rilievi.

Al.Fa