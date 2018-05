Dramma nella notte. Casa in fiamme, donna trovata morta | FOTO La vittima è una pensionata, marito trasportato in ospedale. La tragedia nei pressi del cimitero

Dramma questa notte a San Marco dei Cavoti dove una donna è stata ritrovata senza vita all'interno della sua abitazione interessata da un incendio.

E' accaduto a contrada Tolone, nei pressi del cimitero del centro fortorino. L'allarme è scattato intorno alle 5 quando il marito della vittima ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e dal comando provinciale, i sanitari dell'Unità di Rianimazione 118 Croce Rossa e i carabinieri.

Quando i soccorritori hanno raggiunto la casa hanno trovato l'uomo, ferito, probabilmente per scappare dal rogo, e l'abitazione di due piani in fiamme. I pompieri sono entrati all'interno della casa con i respiratori ed hanno rinvenuto la pensionata, ormai senza vita all'interno del salone. Trasportata all'esterno, la donna è stata affidata alle cure del 118. Inutile, purtroppo, il tentativo di rianimarla. Non è escluso che a causare il decesso possa essere stato l'eccessivo fumo che si era propagato in tutto l'appartamento.

Il marito è stato invece trasferito all'ospedale Rummo di Benevento per accertamenti. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi ed un primo sopralluogo. Resta ora da stabilire cosa abbia scatenato le fiamme ed il punto esatto dove ha avuto origine l'incendio.

Al.Fa

IN AGGIORNAMENTO