Forzano ed aprono lucchetto in un cantiere: arrestati Tre persone fermate con l'accuso di furto dagli agenti del Commissariato

Due persone arrestate ed una terza denunciata dagli agenti del Commissariato di Telese Terme, coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo. I tre sono stati fermati con l'accusa di furto in concorso.

Si tratta di un 33enne e di un 25enne, entrambi italiani, fermato dopo la mezzanotte lungo viale Minieri, nei pressi di un cantiere nel centro di Telese Terme. Ad allertare i poliziotti, una telefonata al 113. Giunti sul posto gli agenti hanno notato gli indagati che avevano appena scavalcato la recinzione del cantiere all'interno del quale avevano forzato ed aperto la porta di una baracca in lamiera. Inutile il tentativo di scappare. Dopo poco sono stati infatti bloccati dai poliziotti che hanno sequestrato una cesoia. Gli autori del furto stavano cercando di allontanarsi a bordo di un'Alfa Romeo 147, con un complice. Nell'abitacolo rinvenuti anche un martello di grosse dimensioni e uno scalpello.

I due maggiorenni, già destinatari di un avviso orale emesso dal Questore di Benevento, sono stati dichiarati in stato di arresto, mentre per il minore è scattata la denuncia. Per tutti è scattata anche la proposta per la sorveglianza speciale.