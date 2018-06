Violazioni in materia ambientale, denunciato carrozziere Controlli dei carabinieri: sequestrata cabina di verniciatura

Un carrozziere di Airola è stato denunciato dai carabinieri per violazioni delle normative ambientali. I militari hanno fatto tappa presso l'attività presso la quale hanno accertato a mancanza dei registri di carico/scarico dei rifiuti speciali e la mancanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Al termine delle verifiche i militari hanno anche sequestrato la cabina di verniciatura e la relativa attrezzatura.